Le record du monde de la plus grande raclette doit revenir en Suisse

A la suite de l’événement de la plus grande « raclonette » organisé en France, à Saint-Etienne, en mars 2024 et réunissant 2’236 participants, myexpo, organisateur notamment de la Foire du Valais, va mettre sur pied « The plus grande raclette of the world » le 5 avril prochain à Martigny.

L’objectif est d’attirer plus de 4’000 personnes et 200 racleurs bénévoles, avec des produits 100% de la région.