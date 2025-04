RC - Dernières infos

Le réaménagement du vignoble de Martigny se poursuit avec une 7ème étape

Débuté en 2015, le réaménagement du vignoble de Martigny se poursuit. La 7ème étape touchera essentiellement les vignes situées à proximité de la Bâtiaz. Des travaux entre améliorations pratiques et valorisation patrimoniale.

Le vignoble de Martigny et Martigny-Combe poursuit son réaménagement. Soutenu par la Confédération, le canton et la commune, le projet entame sa 7ème étape, laquelle se concentre essentiellement sur le vignoble de la Bâtiaz. Débuté en 2015, lors de la création d’un syndicat œuvrant pour le maintien et la sauvegarde du vignoble en terrasse, ce projet vise à mettre en valeur ce patrimoine et offrir une plus-value aux différents propriétaires. Les travaux consistent notamment en la rénovation des murs en pierres sèches, l’amélioration des accès ainsi que la création de banquettes, favorisant la culture des parcelles. Ces travaux sont également un soutien à l’agriculture. Dorian Farquet, conseiller communal en charge des travaux publics à Martigny.

Notez aussi que la commune de Martigny, grâce à un partenariat avec les civilistes, réaménage également la route d’accès au château de la Bâtiaz où des murs en pierres sèches doivent aussi être rénovés.