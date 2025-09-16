RC - Dernières infos

Le réalisateur aiglon Pierre Pistoletti sort le film « Maurice Zundel: prophète d’un Dieu fragile »

Le réalisateur aiglon Pierre Pistoletti sort le film « Maurice Zundel : prophète d’un Dieu fragile ». Il sera diffusé mercredi 17 septembre sur la chaine catholique KTO à 20h30.

Tout au long de ce documentaire de 52 minutes, le cinéaste chablaisien aborde les nombreux exils et les intuitions de cet homme d’Eglise souvent mis à la marge.

Né à la fin du 19e siècle (en 1897) à Neuchâtel, dans un Canton protestant, Maurice Zundel a marqué son monde par sa pensée et son style de vie modeste. 50 ans après la mort du prêtre, la fondation lausannoise qui porte son nom, maintien son héritage. Elle a d’ailleurs approché Pierre Pistoletti pour recueillir des récits sur Maurice Zundel.

Guillaume Abbey