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Le quai Perdonnet fête ses 150 ans: une exposition pour redécouvrir l’histoire de Vevey

À Vevey, le quai Perdonnet fête ses 150 ans… et se raconte au Musée historique. Depuis le 1er avril et jusqu’au 4 octobre, une exposition retrace l’histoire de cette promenade emblématique du bord du lac, construite entre 1861 et 1876.

C’est un lieu que les Veveysannes et Veveysans traversent presque quotidiennement, sans forcément en connaître l’histoire. Le quai Perdonnet est aujourd’hui au cœur d’une exposition au Musée historique de Vevey, à l’occasion des 150 ans de la fin de sa construction.

Édifié entre 1861 et 1876 grâce à la donation de Vincent Perdonnet, le quai n’a pourtant pas toujours existé. Il a été construit directement sur le lac, à une époque où l’eau arrivait jusqu’aux abords de la ville. Un chantier ambitieux, marqué par plusieurs phases de construction, mais aussi par des effondrements et des reconstructions.

À travers archives, objets et photographies, l’exposition retrace cette évolution et montre comment ce lieu est devenu, au fil du temps, un espace de vie central et un attrait touristique majeur.

🎧 Les précisions d’Audrey Meyer, collaboratrice au Musée historique de Vevey :

L’exposition met aussi en lumière l’évolution de la ville de Vevey, entre modernisation, essor touristique et nouveaux usages.

🎧 Fanny Abbott, directrice du Musée historique de Vevey, suivie d’Audrey Meyer :

Autre aspect abordé : les usages du quai, entre promenade et circulation. Des questions de cohabitation entre piétons, vélos et voitures… déjà présentes à ses débuts.

🎧 Les explications de Fanny Abbott, directrice du Musée historique de Vevey :

Enfin, l’exposition se poursuit sous la surface du lac. Des éléments de scaphandre, prêtés par le Musée du Léman, illustrent les interventions menées lors des reconstructions. Et des images sous-marines inédites, réalisées par le photographe plongeur Gatien Cosendey, révèlent ce qui se cache aujourd’hui sous le quai.

Pour plonger encore plus loin dans son histoire en format audio…



… et en images :

L’exposition est à découvrir jusqu’au 4 octobre au Musée historique de Vevey. D’ici là, plusieurs visites guidées et conférences seront proposées, ainsi qu’un carnet découverte pour le jeune public. Toutes les informations sont à retrouver sur le site du musée.



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