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Le Projet de développement régional de la vallée d’Illiez se termine

Le projet de développement régional (PDR) de la vallée d’Illiez, porté depuis 2017 par la Société d’agriculture du Val d’Illiez, est officiellement arrivé à son terme.

Son objectif principal était de renforcer et revaloriser la filière laitière locale grâce à des projets liés à la production fromagère, à l’agritourisme et à la promotion des produits du terroir. Un point presse était organisé ce vendredi à La Cavagne, à Troistorrents pour marquer cette étape.

Plus de 13 millions de francs ont été investis dans la vallée, permettant notamment l’amélioration d’infrastructures de production dans les alpages, la création de nouveaux équipements agricoles ainsi que le développement d’un espace de vente. Le projet a également conduit à la création de la marque «Saveurs des Dents du Midi», destinée à renforcer la visibilité et la commercialisation des produits régionaux.

Laurent Meier, président de la Société d’agriculture du Val d’Illiez:

Christophe Darbellay, conseiller d’Etat chargé notamment du département de l’économie:

Le PDR a aussi favorisé un rapprochement entre agriculture et tourisme, notamment à travers plusieurs événements d’envergure comme les championnats du monde de la raclette à Morgins.