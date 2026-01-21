RC - Dernières infos

Le Projet de Développement Régional Agricole (PDRA) des Muverans entre dans une phase décisive

Le Projet de Développement Régional Agricole des Muverans franchit un cap stratégique. Une étape clé pour structurer les actions et sécuriser les soutiens financiers nécessaires à sa concrétisation.

Le Projet de Développement Régional Agricole des Muverans (PDRA) est entré dans une phase déterminante de son développement. Porté par les acteurs du terrain, il vise à valoriser les productions locales tout en renforçant les liens entre agriculture, population et tourisme dans les communes d’Aigle, Ollon, Bex, Gryon et Lavey-Morcles.

Validée par la Confédération et le canton de Vaud, l’esquisse du projet laisse désormais place à une étude préliminaire. Cette étape doit permettre de structurer les projets concrets, de définir une gouvernance claire et de sécuriser les financements afin d’obtenir les subventions fédérales et cantonales.

Les précisions d’Emmanuel Estoppey, fondateur du bureau Eufysia, qui accompagne le projet.

Cette nouvelle phase implique également une montée en puissance de l’organisation. Les initiateurs sont appelés à se projeter dans une forme de professionnalisation pour garantir la pérennité du PDRA.

L’étude préliminaire doit s’achever à l’été 2026. En cas de validation, une phase de consolidation suivra, avec un lancement opérationnel du projet envisagé dès 2028.

/LT