Le premier Concours d’armée a tenu ses promesses

La première édition du Concours d’armée s’est déroulée dans le Chablais de jeudi à dimanche. Trois cent vingt militaires y ont pris part.

Cette nouvelle compétition, héritière du Swiss Raid Commando disparu en 2009, s’en distingue toutefois par son format: alors que son prédécesseur était ouvert à l’international, le Concours d’armée 2025 était réservé aux patrouilles suisses.

L’épreuve se déroulait en deux volets. Le vendredi, les quatre militaires de chaque patrouille ont parcouru le Chablais à vélo pour visiter différents postes. La nuit suivante, ils ont été envoyés dans le secteur de l’Hongrin afin d’y mener une mission opérationnelle. Un concours mis à l’épreuve par le froid et la neige. Le lieutenant-colonel EMG Edouard Vifian, chef de l’Etat-major du concours d’armée 25:

À travers ce concours, l’armée souhaitait évaluer les capacités d’engagement de ses troupes, d’une manière différente que lors d’un exercice d’une unité militaire au complet, tel qu’un bataillon. Les explications du divisionnaire Raynald Droz commandant de la division territoriale 1, organisatrice du concours:

Le concept a convaincu : il devrait être pérennisé et devenir une compétition bisannuelle.

Résultats à venir