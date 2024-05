RC - Dernières infos

Le pont des Planches, au Sepey, permet à nouveau de franchir la Grande eau

Symbole du patrimoine ormonan et trait d’union entre les villages du Sepey et de la Forclaz, le pont des Planches est à nouveau ouvert. L’inauguration de l’ouvrage d’art qui date de 1778 et dont la réfection a coûté un demi-million s’est tenu samedi dernier.

Le pont des planches a retrouvé son lustre d’autant.

L’ouvrage d’art datant du XVIIIe siècle a été inauguré samedi matin au Sepey, par l’association des Amis du pont des Planches de 1778 et les autorités de la commune d’Ormont-Dessous. L’ancien pont en pierres tombait en décrépitude, il était d’ailleurs fermé depuis quelques années. Une partie s’était même écroulée peu de temps avant les travaux. Mais pas question d’abandonner. Loïc Fischer, président de l’association:

Plus d’un demi-million de francs a permis sa remise en état, dont un tiers a été pris en charge par l’Office fédéral des routes. La commune a participé à hauteur de 90’000 francs environ.

Reportage lors de l’inauguration: