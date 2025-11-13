RC - Dernières infos

Le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut nomine son nouveau directeur général

Le Conseil de fondation du Pôle Santé du Pays-d’Enhaut a nommé Monsieur Olivier Giet à la Direction générale dès le 1er janvier 2026.

Il succède à Yvon Jeanbourquin qui a accompagné jusqu’à fin octobre la phase de transition à la tête du centre de santé. Le Comité de direction ad intérim assurera la gestion jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Directeur général. Titulaire d’un Bachelor en management des organisations sociales et sanitaires, et d’un Master 2 en direction des parcours de santé, Olivier Giet a assuré la direction de l’EMS Plantzette à Sierre ces cinq dernières années.