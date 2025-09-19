RC - Dernières infos

Le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut a désigné son nouveau président

Le municipal de la santé de Château d’Oex Maximilien Stauber devient le nouveau président du Conseil de fondation du Pôle Santé du Pays-d’Enhaut.

Elu fin août 2025 par le Conseil de fondation de l’institution, il a pris ses fonctions le 1er septembre. Vice-président depuis 2023, il succède à Madame Anne Weill-Lévy, mandatée en août 2023 pour accompagner une période de transition.

Le Conseil de fondation remercie la présidente sortante pour son engagement exceptionnel en faveur du Pôle Santé du Pays-d’Enhaut, ainsi que pour son énergie et sa détermination à défendre l’accès aux soins pour la population du Pays-d’Enhaut.

Titulaire d’un doctorat en droit, Maximilien Stauber est conseiller juridique indépendant et remplit des mandats pour des privés ainsi que pour des collectivités publiques. En parallèle, il enseigne à l’EPFL et exerce une fonction exécutive en tant que municipal à Château-d’OEx. Sa connaissance du territoire, son expérience politique et son attachement au développement du Pôle Santé du Pays-d’Enhaut constituent de solides atouts pour assumer sa nouvelle responsabilité de président.