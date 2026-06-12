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Le Plan directeur du Haut-Lac est désormais entre les mains du canton du Valais

Les communes de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et Saint-Gingolph ont remis le 2 juin leur Plan directeur intercommunal (PDi) au Canton du Valais. Ce document est le fruit de près de six années de travail commun entre les quatre communes.

Le dossier est désormais en consultation auprès des services cantonaux. Après d’éventuelles adaptations et une mise à l’information de la population, il devra encore être approuvé par le Conseil d’État. Les communes espèrent une entrée en vigueur du document au début de l’année 2028.

Le PDi fixe les grandes orientations de développement du Haut-Lac en matière d’urbanisation, de mobilité, d’économie, de tourisme, d’agriculture, de paysage et de qualité de vie. Il comprend dix objectifs stratégiques et quatorze mesures destinées à répondre aux principaux enjeux du territoire.