Le plan d’agglomération 5e génération de Chablais Agglo est en consultation publique

La présentation publique du plan d’agglomération 5e génération de Chablais Agglo s’est déroulée la semaine dernière. Plus de 100 mesures figurent dans cette nouvelle mouture, qui sera soumise à la Confédération fin juin.

Depuis 2011, date de la deuxième version, ce plan d’agglomération a vu plusieurs projets se concrétiser, et d’autres mesures être modifiées. Grégory Devaud, syndic d’Aigle et président du comité de pilotage.

Le dossier est actuellement en cours de consultation publique, comme l’explique Grégory Devaud.

Pour rappel, ce plan a pour but de mettre sur pied une vision globale du futur de 8 communes vaudoises et valaisannes de la région, à savoir Aigle, Bex, Collombey-Muraz, Massongex, Ollon, Monthey, et depuis 2023 Saint-Maurice et Lavey-Morcles.