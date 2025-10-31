RC - Dernières infos

Le Petit parc de Champéry a fait sa mue

Le Petit parc à Champéry a fait peau neuve en 2025 et fait la joie des enfants.

La place de jeux modernisée, aussi accessible aux personnes à mobilité réduite, vise à favoriser les échanges entre toutes les générations. En plus des traditionnelles balançoires, toboggans et tables de ping-pong, cette remise à neuf apporte un nouveau couvert aménagé, des zones de détente ainsi qu’un environnement ludique sécurisé pour tous les âges. Selon Sophie Zurkirchen, ancienne municipale en charge du projet, l’infrastructure a été très bien accueillie par la population.

Le lieu a aussi été pensé comme une zone de rencontres. Sophie Zurkirchen.

Inauguré en septembre dernier, le Petit parc revitalisé, d’un coût de 500’000 francs, favorise le mouvement en plein air des familles, écoles et clubs sportifs de la région.

ADC