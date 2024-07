RC - Dernières infos

Le Pays d’Enhaut est frappé par une pénurie de logements, les communes lancent un appels aux propriétaires

Dans le Pays-d’Enhaut, les nouveaux arrivants peinent de plus en plus à trouver un logement.

En effet, la pénurie d’habitations touche durement la région et s’aggrave depuis plus de trois ans, avec un impact notable pour les travailleurs et les jeunes. Avec moins d’1% de logements vacants, Château-d’Oex possède moins d’appartements disponibles que le canton de Vaud, déjà fortement sous tension.

L’augmentation démographique, la diminution de la taille moyenne des ménages et la raréfaction des zones à bâtir font parties des nombreux facteurs qui exacerbent la crise du logement.

Pour améliorer la situation, les communes du Pays-d’Enhaut appellent, via un avis public, les propriétaires à transformer toute habitation touristique ou inoccupée en résidence de location à l’année. Maximilien Stauber, municipal en charge de l’urbanisme à Château-d’Oex.

Au-delà du Pays d’Enhaut, la crise du logement touche toute la Suisse. Pour le municipal damounais Maximilien Stauber, il est du ressort de la Confédération et des cantons de s’activer politiquement pour résoudre ces pénuries.