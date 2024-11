RC - Dernières infos

Le Pays d’Enhaut a une nouvelle contrôleuse de champignons

Les champignonneurs du Pays d’Enhaut peuvent enfin faire contrôler leur cueillette des bois.

Après 12 ans sans spécialiste mycologique dans la région, Loraine Visinand Juriens vient combler un manque en devenant la nouvelle contrôleuse de champignons. Certifiée depuis octobre, par le brevet fédéral de la VAPKO, l’Association suisse de Contrôle, elle propose des vérifications sur demande dans son chalet de Château-d’Oex.

Avec le regain de popularité de la chasse aux champignons, les confusions entre espèces comestibles et mortelles se font plus fréquentes. Chaque semaine, Loraine Visinand Juriens s’assure que les paniers soient exempts de variétés vénéneuses et prodigue des conseils pour éviter les intoxications.

Antoni Da Campo est allé à la rencontre de cette amoureuse de la nature qui a bravé 6 ans d’études pour assouvir sa passion de la morille et pour perpétuer ce service à la population.

La saison des champignons a pris fin cette semaine avec les premières gelées au Pays-d’Enhaut. En plaine, il est encore possible de dénicher quelques pépites avant la baisse des températures.

Il est possible de contacter la contrôleuse de champignons du Pays-d’Enhaut, Loraine Visinand Juriens au numéro suivant : 076 526 34 69.