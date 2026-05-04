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Le Pass Bienvenue sera remplacé par de nouvelles offres à travers le Chablais valaisan.

Le Pass Bienvenue tire sa révérence dans le Chablais valaisan après 9 ans d’existence. De Saint-Maurice à Saint-Gingolph, le sésame, qui donnait accès à des activités culturelles ou touristiques à prix réduit pour les nouveaux résidents, va être remplacé.

Depuis le 1er mai, les habitants, résidents secondaires et touristes de passage dans les communes de la Vallée d’Illiez, de Monthey et Collombey-Muraz bénéficieront sur demande de la dernière « Illiez Card » concoctée par Région Dents du Midi. Avec une dizaine d’activités gratuites comme du minigolf, des spectacles au Crochetan ou au Pont Rouge, le programme vise à favoriser l’intégration et le vivre ensemble par la découverte de la région. Laeticia Zuber-Fasel, cheffe de la culture, intégration et loisirs à Collombey.

Alors que l’ancien Pass Bienvenue n’était demandé que par 10% des personnes éligibles (900 nouveaux habitants annuels), Laeticia Zuber-Fasel espère désormais toucher un public plus large grâce à une offre plus variée.

A terme, Collombey-Muraz souhaite impliquer de nombreuses sociétés locales au programme. Pour Laeticia Zuber-Fasel, c’est l’occasion idéale de renforcer les liens entre la plaine et la montagne à moindre coût.

Depuis le 1er mai, la nouvelle « Illiez Card » pourra être demandée chaque année par près de 2’500 nouveaux arrivants à Collombey-Muraz et Monthey ainsi que par plus de 8’000 visiteurs dans la Vallée d’Illiez. A noter que de nouvelles offres bienvenue distinctes sont en préparation à l’horizon 2027-2028 dans la région du Haut-Lac et de Saint-Maurice.

ADC