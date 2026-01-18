RC - Dernières infos

Le Parlement des jeunes du Valais a repris ses débats et ses votes ce week-end à Sion

Le Parlement des jeunes du Valais est de retour. Il a siégé samedi matin dans la salle du Grand conseil à Sion pour sa session inaugurale. Une Chablaisienne du collège de St-Maurice en est la vice-présidente.

Samedi matin à Sion, dans la salle du Grand conseil valaisan, le Parlement des jeunes du Valais a tenu sa session inaugurale, laquelle sera suivie de trois autres sessions par année. A la suite d’élections menées dans les écoles valaisannes du secondaire II, soixante étudiants venant de tout le canton, âgés de 14 à 20 ans ont siégé une première fois lors de cette nouvelle législature 2026-2027. Elue pour un second mandat, vice-présidente de cette assemblée, et étudiante en 4e année d’économie-droit bilingue au lycée-collège de St-Maurice, Dalia Sfar nous donne les motivations de ses engagements.

A l’encadrement, on retrouve le délégué à la jeunesse du canton du Valais. Présent à ses sessions du Parlement des jeunes depuis le début, Cédric Bonnébault a identifié quelques pistes d’améliorations.

A l’écoute des premiers débats au milieu des parlementaires, et non pas depuis son habituel pupitre de Grand Baillif, la présidente du Grand Conseil Valaisan Patricia Constantin a surtout constaté l’ambiance studieuse. parle

Soixante élus, issus de tous les établissements scolaires du secondaire II du canton du Valais, ont siégé samedi dans la salle du Grand conseil à Sion, pour la session inaugurale du Parlement des jeunes du Valais. © Cédric Bonnébault

Guillaume Abbey