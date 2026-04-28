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Le Parc naturel régional célèbre samedi son label d’importance nationale

Le parc naturel régional de la vallée du Trient, de l’Arpille à la Cime de l’Est, célébrera son label ce samedi 2 mai.

Une journée ponctuée par les discours des autorités cantonales et de la Confédération, un an après la réception officielle du titre de parc naturel régional d’importance nationale. L’après-midi sera animée par des artistes issus des communes du parc, avec notamment des contes en patois, une fanfare de rue ou la présence d’un apiculteur. L’occasion peut-être d’inspirer de futurs projets de parc. Héline Premand, codirectrice du parc :

En plus de célébrer la réussite du projet. On retrouve Héline Premand:

Pour rappel, le parc naturel régional de la vallée du Trient est composé des communes de Saint-Maurice, Evionnaz, Vernayaz, Salvan, Trient, Finhaut et Martigny-Combe.