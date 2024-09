RC - Dernières infos

Le Parc Gruyère Pays d’Enhaut encourage l’installation de panneaux solaires

Le Parc Gruyère Pays d’Enhaut veut accélérer le développement de l’énergie solaire dans la région avec l’aide de la HES-SO Valais.

Cet automne, les propriétaires peuvent obtenir un soutien technique sur-mesure pour installer de nouveaux panneaux photovoltaïques. Co-financé par la Confédération et les communes, le programme facilite le contact entre les clients et les entreprises spécialisées grâce à un devis clef en main. Les participants bénéficient ainsi d’économies d’échelles et d’une garantie de qualité assurée par la HES-SO Valais. Pour Yves Bächler, chef de projets énergie et mobilité au Parc, cette initiative est une manière de rassembler la population pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.

Pour que les installations de panneaux solaires sur des maisons soient rentables pour les entreprises, il faut les regrouper. C’est fort de ce constat que le programme GROUP-IT est né en 2017. Stéphane Genoud, responsable du projet à la HES-SO Valais.

Les deux dernières éditions du programme en 2019 et 2021 ont permis d’équiper plus d’une centaine de toits en panneaux solaires dans la région du Parc Gruyère Pays d’Enhaut. Plus d’informations sur notre site internet.