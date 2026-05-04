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Le pain de seigle AOP a eu chaud

L’association du pain de seigle valaisan AOP a une nouvelle présidente, qui n’est autre que l’habitante de Collombey-Muraz Françoise Métrailler. Elle raconte comment l’AOP du pain de seigle a pu être maintenue.

Françoise Métrailler est la nouvelle présidente de l’Association du pain de seigle valaisan AOP, qui tenait son assemblée générale vendredi à Monthey. La résidente de Collombey-Muraz a profité pour organiser au préalable une visite de l’agrandissement du centre collecteur de Collombey, qui accueille notamment le seigle destiné au pain éponyme. Cette infrastructure permet – avec la construction d’un moulin à Riddes – de maintenir l’AOP après la fermeture d’installations dans le Haut-Valais. Françoise Métrailler.