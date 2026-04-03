RC - Dernières infos

Le nouveau visage de la gare de Blonay – Saint-Légier a été présenté à la population

Construite en 1902, la gare de Blonay – Saint-Légier doit subir une cure de jouvence. Les transports Montreux- Vevey- Riviera ont présenté à la population le futur visage de cette infrastructure lundi soir.

Les transports Montreux-Vevey-Riviera ont présenté ce lundi le projet de transformation de la gare de Blonay – Saint-Légier. Construite au cœur du village de Blonay en 1902 et n’ayant subi que de légers travaux depuis, elle ne répond plus aux besoins de la population. L’infrastructure n’est pas non plus aux normes fédérales en matière de transport. Estimé à quelques 33 millions de francs, le chantier devrait débuter en 2028 et durer 2 ans. Le chantier s’annonce important et complexe comme l’annonce déjà Anthony Monnier, responsable du projet de renouvellement de la gare de Blonay.

Notez encore que les coûts de ces travaux sont pris en charge par la Confédération et le canton.