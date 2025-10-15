RC - Dernières infos

Le nouveau pont entre Villars et Gryon commence à se montrer

Entre Villars et Gryon, le « chantier du siècle » arrive au bout de sa troisième année de travaux. Et si le nouveau pont est sorti de terre, il faudra encore patienter une année pour pouvoir y circuler.

Entre Villars et Gryon, le nouveau pont de La Barboleuse prend forme…

Le chantier de la route cantonale arrive au bout de sa troisième année de travaux. Le pont qui doit remplacer une série de virages est désormais en place, mais il n’est pas encore terminé. r

Dès décembre, le chantier s’arrête toutefois pour l’hiver, comme l’explique Christian Monney, chef de projet pour la Direction générale des routes du canton de Vaud:

En 2026, le pont sera terminé. On retrouve Christian Monney :

Enfin, en 2027, la dernière phase du chantier.

Le projet devait se terminer en 2026, mais a pris du retard notamment à cause d’une erreur de béton lors de la création des pieux. Également par nécessité de décaler la fermeture de la ligne du Bex-Villars-Bretaye en un seul bloc de huis mois.

© Eric Frigière

Aperçu du chantier: