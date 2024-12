RC - Dernières infos

Le Musée Suisse du Jeu s’allie à la plus grande collection d’arcades d’Europe

Le Musée Suisse du Jeu collabore depuis quelques mois avec « Fliptronic », le plus grand collectionneur d’arcades et de flippers d’Europe.

Ce partenariat privilégié avec la collection basée à Avenches permet à l’institution boélande de rentrer pleinement dans l’air du jeu moderne. Elle expose pour la première fois des machines d’arcades iconiques et rares, comme le célèbre Pong de 1972 d’Atari, premier ancêtre de la console de salon.

Et si ces quelques stations de jeu retro attisent votre curiosité, accrochez-vous car le reste de la collection va vous couper le souffle ! Damien Haldi et Isabelle Kolb, deux vaudois passionnés de gaming et fondateurs de Fliptronic, ont accumulé un trésor hors-norme ! Leur collection abrite plus de 20’000 jeux vidéo, 400 bornes d’arcade et une centaine de flippeurs, un record en Europe.

Les deux collectionneurs possèdent des pièces rares des années 90.

Pour les fans de Sonic, Mario et autre Donkey Kong, ce lieu est un paradis sur terre. Aujourd’hui, nous avons eu la chance de visiter cette caverne d’Alibaba. Passé le seuil de la porte, les néons colorés et les sons électroniques nous ont téléporté dans les années 80, l’âge d’or des bornes d’arcades et des flippers.

C’est dans cette ambiance unique que nous avons découvert la vocation et les projets du collectionneur autodidacte Damien Haldi.

Le partenariat entre le Musée Suisse du Jeu et la collection Fliptronic va se prolonger ces prochaines années. Les futures expositions bénéficieront de la richesse historique qui sommeille à Avenches.