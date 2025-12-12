RC - Dernières infos

Le Musée intégré au Swiss vapeur parc voit grand

Le Musée de modélisme à vapeur vive au cœur du Swiss vapeur parc n’ouvrira finalement qu’en 2027. La Fondation éponyme, qui dispose d’une vaste collection de matériel, a choisi de revoir son projet à la hausse en optant pour une version plus grande et plus moderne du musée, initialement prévue pour 2025.

Le bâtiment qui abritera le musée conservera la forme du dépôt de la gare de Lausanne de 1911, reproduit à l’échelle 1/4. Son intérieur sera divisé en deux espaces : une zone d’exposition présentant des modèles de différentes tailles – dont certains pourront circuler sur le réseau du parc – et un second espace immersif offrant des contenus techniques et historiques qui pourront changer au fil du temps. Rencontre avec Victor Tissot, membre du conseil d’administration du Swiss vapeur parc.

Le projet représente un investissement de 1,6 million de francs, intégralement financé par des soutiens et des dons.