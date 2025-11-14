RC - Dernières infos

Le Musée de Monthey prend forme et ouvrira en 2026 avec une exposition sur l’industrie Djeva

L’ouverture du Musée de Monthey se précise. Elle aura lieu en mars 2026, au Château, avec une première exposition temporaire retraçant l’histoire de l’industrie Djeva.

Après l’inauguration du nouvel espace du château en juillet dernier, c’est en mars 2026 que l’institution culturelle ouvrira officiellement ses portes. Une première exposition temporaire retraçant l’histoire de l’industrie Djeva marquera le coup. S’en suivra l’ouverture de l’exposition permanente, courant de l’année prochaine. Un projet conçu par l’association Monthey Patrimoine – anciennement Vieux Monthey – en collaboration avec la commune. Guillaume Sonnati, municipal en charge notamment de la culture et du tourisme.

La commune a financé les travaux de rénovation du Château, à hauteur de 700’000 francs. Et l’association est encore à la recherche de fonds, afin de continuer à concrétiser ce projet. Jérôme Buttet, président de Monthey Patrimoine.

Un travail de longue haleine, que nous explique Jérôme Buttet.

Un lieu pour sensibiliser la population et les touristes à l’histoire et au patrimoine de la ville, mais aussi les plus jeunes, avec un programme de médiation culturelle. Mathilde Sneiders, conservatrice et restauratrice, et coordinatrice du projet.