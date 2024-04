RC - Dernières infos

Le Montreux Jazz Festival dévoile sa programmation 2024

Elle était tant attendue : la programmation du Montreux Jazz Festival a été dévoilée au public ce jeudi. Considéré comme l’ovni de cette édition, André 3000 sera de la partie cet été.

Le Montreux Jazz Festival a dévoilé ce jeudi les artistes qui feront vibrer la scène du lac et le Casino cet été. Groupes cultissimes, voix d’exception, retours très attendus et grandes premières : la scène du lac accueillera une programmation fédératrice du 5 au 20 juillet 2024. Quant au Casino, on y verra se croiser une variété de tendances actuelles et projets spéciaux dans un écrin intimiste et empreint d’histoire. Parmi les offres proposées par le festival au casino montreusien : la venue d’André 3000. « L’ovni de cette programmation 2024 » selon le directeur. Ce que confirme le programmateur Rémi Bruggmann :

La configuration inédite de l’édition 2024 – due aux travaux du Centre des Congrès – renforce également l’offre gratuite du festival. Ouverture de la billetterie vendredi 19 avril à midi.

Ecoutez l’entretien avec Mathieu Jaton, directeur du MJF :

En vidéo: