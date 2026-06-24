RC - Dernières infos

Le Montreux Comedy Festival s’engage pour les humoristes suisses romands

Le Montreux Comedy Festival et l’Union Romande de l’Humour ont signé un accord visant à renforcer la place des artistes suisses romands au sein de l’événement. Parmi les mesures prévues figurent des garanties de rémunération minimale et un objectif de 10 % d’artistes suisses dans la programmation.

Le Montreux Comedy Festival et l’Union Romande de l’Humour (URH) officialisent leur collaboration. Les deux organisations ont conclu un accord destiné à soutenir la scène humoristique romande à l’occasion de l’édition 2026 du festival, qui se tiendra du 11 au 22 novembre entre Lausanne et Montreux.

Le partenariat prévoit notamment l’instauration de conditions minimales de rémunération pour les artistes ainsi qu’un renforcement de leur visibilité. Les deux parties ambitionnent que 10 % de la programmation du festival soit composée d’humoristes suisses.

Pour Nathalie Devantay, présidente de l’URH, cet accord constitue « une première étape à saluer dans la reconnaissance de la scène suisse ». De son côté, le fondateur du Montreux Comedy Festival, Grégoire Furrer, souligne que les artistes romands pourront bénéficier de la visibilité offerte par un festival qui revendique 8,6 millions d’abonnés sur ses plateformes et près d’un milliard de vues annuelles.

/comm-jga