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Le Monteux Jazz Festival dévoile sa programmation

Marcus Miller, Deep Purple, Sting mais aussi Zara Larsson, Tyla ou encore Lewis Capaldi… ils seront sur scène pour la 60ème édition du Montreux Jazz Festival.

Un programme tout en nuance qui correspond à l’ADN du festival, qui se déroulera du 3 au 18 juillet sur la Riviera. Une édition qui oscillera entre découvertes avec Sienna Spiro et tête d’affiche avec Zara Larsson, Tyla, ou encore PinkPantheress, en passant par des légendes du festival comme Sting, Deep Purple ou encore Charles Loyd qui célébrera les 60ans de sa participation… Cette édition marque aussi le retour au Centre de Congrès. Le public retrouvera les salles de l’Auditorium Stravinski et le Montreux Jazz Lab avec quelques nouveautés. Mathieu Jaton, directeur du Montreux Jazz Festival.

Ce retour au 2M2C qui coïncide avec la 60ème édition du festival réserve quelques surprises au public, Mathieu Jaton donne un avant-goût de l’une des soirées d’ouverture.

Cet anniversaire est aussi l’occasion de mettre en avant le travail d’Anoush Abrar, photographe officiel du Montreux Jazz Festival depuis 8 ans. Elegance of Time, c’est son nom, est un ouvrage photographique qui sortira en juin.

En vidéo:

Le programme complet :

MV