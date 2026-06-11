RC - Dernières infos

Le miel du crématorium d’Aigle, une récolte pas comme les autres

Des ruches à proximité d’un crématorium. C’est ce qui a été installé à côté de celui d’Aigle, lors de sa création en 2021. Si le miel n’est plus vendu sur les marchés en tant que Miel du crématorium, il continue à être distribué en petites quantités au sein du site funéraire.

A proximité du crématorium d’Aigle, les passants peuvent y apercevoir des abeilles, et surtout des ruches. Une idée des responsables du lieu, lors de sa création, dans le but notamment d’y produire du miel, grâce à la prairie fleurie installée derrière le site. C’est ainsi que le miel du crématorium a vu le jour. Pour Bernard Daehler, responsable du crématorium d’Aigle, installer des ruches au sein de ce lieu s’est presque imposé comme une évidence.

D’après Nathalie Mirial, responsable du site funéraire, il existe au sein de plusieurs religions et confessions, un lien symbolique entre l’abeille et la mort.

Stéphane Richard, apiculteur éleveur au sein de l’APIESM à Massongex, s’occupe de la partie technique des ruches, à savoir la récolte, et l’élevage des abeilles.

Depuis quelques années, le miel collecté est toutefois mélangé à d’autres productions et vendu sous une autre appellation, Miel du Chablais, en raison des réactions mitigées du public. Il reste encore quelques pots de miel du crématorium directement sur place, comme l’explique Nathalie Mirial.

A noter aussi qu’une telle initiative existe aussi à Vevey, où des ruches sont également installées. Le miel, lui, est distribué aux différentes crèches de la région.