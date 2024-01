RC - Dernières infos

Le meilleur Pastel de Nata de Romandie est fait à Monthey

La version suisse francophone du Gault & Millau a effectué un « Top Dix » en fin d’année passée. Le fameux guide consacre deux établissements de la région, le Cygne Blanc à Monthey et le Lisbonne à Vevey qui produisent artisanalement leur « pasteis de nata ».



Véritables joyaux de la gastronomie portugaise, les pâtisseries confectionnées à la boulangerie du Cygne Blanc située au centre-ville de Monthey, sont « réputées dans toute la région » selon un classement effectué en décembre dernier par le Gault & Millau.

Dans leur établissement montheysan, le boulanger Fernando Pereira et sa compagne Luisa Rodrigues, qui travaille au service, écoulent entre 50 et 60 « Pasteis de Nata » chaque jour. Portrait de ce joyau de la gastronomie lisboète par l’expert en la matière Fernando Pereira, patron du Cygne Blanc à Monthey.

De nos jours, il est possible de déguster son Pastel de Nata n’importe où sur la planète. Ce lointain cousin du flan à la crème se mange dans un fond de pâte feuilletée, lui aussi comestible bien évidemment. Et croustillant si possible !

Son public dépasse largement les frontières du Portugal, et même de notre continent. Fernando Pereira.

Véritable passionné de son métier, le boulanger lusitano-chablaisien ne compte pour l’instant pas rendre son tablier. Il n’est pas plus heureux ailleurs que dans son laboratoire situé à l’arrière de sa boutique. Ouverte en 2005, la boulangerie du Cygne-Blanc n’est pas prête de voir Luisa Rodrigues et Fernando Pereira prendre leur retraite.

A noter que dans ce top 10 figure aussi la boulangerie « Lisbonne » située sur la place du Marché à Vevey.

Un Pasteis de Nata de la boulangerie du Cygne Blanc à Monthey. Il est fortement conseillé de le déguster avec un café.