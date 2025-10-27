RC - Dernières infos

Le livre suisse est en valeur durant 15 jours, notamment à Vevey

Pas moins de 17 librairies romandes participent à la première édition de la Quinzaine du livre suisse. Une manifestation qui veut mettre en valeur maison d’éditions, auteurs et autrices du cru.

Cette semaine démarre la première édition de la quinzaine du livre suisse, qui se tient jusqu’au 9 novembre.

L’objectif de la manifestation organisée par la faîtière des éditeurs, diffuseurs et libraires suisses est de mettre en valeur les éditeurs et auteurs helvètes dans les 17 librairies romandes participantes. Dans la région, la librairie La Fontaine à Vevey met dès aujourd’hui (ma) une vitrine avec des titres suisses en valeur, et organise une série d’évènements. Pablo Thuler, gérant de la libraire veveysanne.

La Suisse romande dispose d’une grande richesse de publications. On retrouve Pablo Thuler:

La Librairie la Fontaine organise ce mercredi une rencontre avec Leta Semadeni, Grand prix de la littérature suisse en 2023. Vendredi à Corseaux, à la villa Le Lac, une soirée d’Halloween mise sur pied en collaboration avec les éditions Gore des Alpes, spécialisée dans l’horreur et le sanglant. Jeudi prochain le 6 novembre, ce sera une soirée sur les poèmes de feu Philippe Jacottet, puis 8 novembre une rencontre avec une chercheuse en droit international, Amina Hassani, sur les droits des multinationales. Enfin, mercredi 19 novembre, La Fontaine organise le vernissage du nouvel ouvrage de Silvia Ricci Lempen, Mal de fer, aux Editions de l’Aire.