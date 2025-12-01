RC - Dernières infos

Le lac de Morgins va être revitalisé et complété d’un sentier didactique

Protégé depuis près de cinquante ans, le lac de Morgins sera revitalisé et agrémenté d’un sentier didactique. Une manière de le mettre en valeur tout en préservant la faune et la flore du site.

Bientôt un lac de Morgins tout beau, tout neuf.

Ce dernier va être revitalisé. Bien que l’étang et ses abords soient protégés par un arrêté cantonal depuis 1978, la commune de Troistorrents et le canton du Valais ont élaboré un projet visant à renforcer la qualité de vie de la faune et de la flore locales. Parmi les objectifs figurent un meilleur approvisionnement en eau, une limitation de l’embroussaillement ou la création d’un sentier didactique à destination du public. La faune est riche autour du lac de Morgins, mais il est nécessaire d’intervenir pour que le nombre d’espèces reste le même, comme l’explique Corinne Cipolla, présidente de Troistorrents.

Le projet est actuellement mis à l’enquête. Les autorités espèrent obtenir l’autorisation de construire en 2026, afin de pouvoir entamer les travaux à l’automne prochain, dans le respect du cycle de vie de la faune.