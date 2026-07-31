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Le lac de Bretaye redevient noir et l’eau d’Ollon retrouve bon goût

En quelques semaines, les eaux du lac de Bretaye à Villars sont passées du vert au noir. Un changement qui témoigne des premiers effets des travaux de réoxygénation lancés au printemps qui ont déjà ôté le goût tourbé de l’eau communale.

Le lac de Bretaye, au-dessus de Villars, retrouve son lustre d’antan.

La commune d’Ollon a démarré au printemps un processus de réoxygénation du plan d’eau qui lui a déjà permis de perdre sa couleur verte au profit du noir. Les travaux ont permis d’éliminer les cyanobactéries, d’améliorer le goût du réseau d’eau potable communal, qui avait un goût tourbé, et de restaurer l’écosystème.

C’est le service des eaux d’Ollon qui a imaginé un système d’oxygénation maison, qui devrait rester en place le temps nécessaire. En outre, l’artiste qui peint sur l’herbe Saype a déplacé ses fresques. Gilbert Freymond, municipal boyard chargé de la protection de l’environnement:

C’est le service des eaux d’Ollon qui a imaginé un système d’oxygénation maison, qui devrait rester en place le temps nécessaire. Gilbert Freymond:

Il faudra toutefois attendre plusieurs années pour que le lac se régénère totalement.

Reportage au bord du lac