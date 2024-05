RC - Dernières infos

Le jardin de Pont de Nant est désormais certifié Biosuisse

Les Jardins cantonaux de Lausanne et de Pont de Nant ont obtenu le label BioSuisse. Une reconversion préparée depuis plus de deux ans.

Le label BioSuisse implique non seulement l’interdiction de produits chimiques de synthèse, mais demande également que tous les produits utilisés, le terreau et les nouvelles plantes soient biologiques et qu’une partie des jardins soit laissée à la vie sauvage pour favoriser la biodiversité.