Le Grand Conseil valaisan débloque 4 millions pour l’avenir de Malévoz

Un site centenaire sauvé de la fermeture, désormais tourné vers l’avenir. Mardi en séance du Grand Conseil, le Parlement valaisan a débloqué les premières clés d’un vaste chantier pour Malévoz.

Cent vingt-cinq ans d’histoire… et un avenir qui se dessine enfin. Le Grand Conseil valaisan a accordé ce mardi un cautionnement de 4 millions de francs à l’Hôpital du Valais pour lancer les études et le concours d’architecture liés à la rénovation de l’hôpital psychiatrique de Malévoz, à Monthey. Un projet accepté très largement : 121 voix pour, 8 contre.

Ce crédit permettra de financer les études détaillées et de poser les bases d’un projet d’envergure, avec la création de quatre unités de psychiatrie aiguë de 18 lits, afin de moderniser un site aujourd’hui vieillissant. Une rénovation qui devra aussi permettre à Malévoz de rester en phase avec les défis actuels, souligne le député UDC montheysan Damien Raboud :

Pas question pour autant de transformer l’hôpital de Malévoz au détriment de son identité : c’est ce que rappelle la députée socialiste bas-valaisanne Émilie Teixeira, qui évoque aussi les prochaines étapes du calendrier :

Les travaux pourraient débuter dès 2028, sans interruption de l’activité.

/JGA