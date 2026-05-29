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Le futur collège de Jongny dispose son permis de construire

La Municipalité de Jongny informe de l’entrée en force du permis de construire relatif au projet de bâtiment pré et parascolaire, aucun recours n’ayant été déposé à la Cour de droit administratif et public dans les délais impartis.

En novembre 2025, le Conseil communal adoptait le crédit de construction à hauteur de CHF 12,5 millions, en soumettant la décision au référendum spontané. En cas d’acceptation par la population jongnyssoise lors du scrutin communal du 14 juin 2026, la phase de travaux pourrait ainsi débuter rapidement, permettant une mise en exploitation en automne 2029.

Pour rappel, le projet prévoit la réalisation de 6 salles de classe et 2 salles de dégagement modulables, une UAPE de 120 places pouvant accueillir jusqu’à 144 enfants, une structure d’accueil préscolaire (SAP) de 44 places, une cuisine professionnelle, une salle des maîtres ainsi qu’une salle de rythmique polyvalente.