Le futur chantier du centre-ville de Monthey provoque la colère des commerçants

Les commerçants du centre-ville de Monthey sont inquiets et le font savoir. La raison : un nouveau plan d’aménagement dévoilé par la ville, qui supprimerait les dernières places de parc restantes.

Les autorités montheysannes ont récemment fait parvenir aux citoyens des rues du Coppet et de l’Industrie un nouveau plan d’aménagement. Face à cette annonce, un bon nombre de commerçants sont en colère et le font savoir. La raison : ces travaux de modification de la ville supprimeraient les dernières places de parc restantes. Pourtant, ces quelques places avaient été négociées à 20 minutes gratuites il y a une année, afin de tenter de soutenir le commerce local. Pour les vendeurs du centre-ville montheysan, c’est la douche froide. La Droguerie Garonne et le magasin Grau ont fait appel à des avocats pour tenter de geler le début des travaux prévu dans 10 jours. En parallèle, ArtCom, l’association des artisans et commerçants de Monthey, a organisé mardi une réunion d’urgence. L’objectif étant de faire changer les choses. Les précisions du président d’ArtCom, Martin Quarroz :

De son côté, la Municipalité rappelle que ArtCom a toujours été associée aux travaux déjà réalisés dans le centre-ville. Le président Stéphane Coppey ne cache par ailleurs pas sa surprise après avoir reçu cette nouvelle :

Les travaux d’aménagement des rues de l’Industrie et du Coppet devraient démarrer le lundi 25 septembre.