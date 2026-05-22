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Le Fully Bike Park souffle ses deux bougies

Le Fully Bike Park fête ce samedi ses deux ans d’activités. Penser pour répondre à une demande des pratiquants de VTT, le park a su toucher un large public tant auprès des familles, des jeunes que des professionnels. Cette journée d’anniversaire propose de découvrir les multiples activités autour du vélo, avec des bike test, des animations pour les jeunes mais aussi des ateliers de réparations et d’entretien. Pour Alexandre Roduit, directeur de Fully Tourisme, le but de cette journée est de partager avec tous le succès de ces deux ans d’activité, une réussite qui tient d’ailleurs à l’engagement de nombreux passionnés.

C’est également grâce à l’engagement de ces bénévoles et au soutien communal, qui a mis le terrain à disposition, que le bike park est proposé gratuitement aux utilisateurs.