Le foot féminin séduit de plus en plus de monde dans le Chablais

Le Team Haut-Lac organise pour la première fois à Vionnaz un entraînement de détection des talents féminins de demain.

Le football féminin sera à l’honneur cet été en Suisse à l’occasion de l’Euro 2025, dont certains matchs auront lieu en Valais. Pour promouvoir cette discipline du sport féminin, le Team Haut-Lac organise ce mercredi à Vionnaz un entraînement découverte. Objectif : sensibiliser les filles à la pratique du football féminin et leur permettre de découvrir une discipline qui séduit de plus en plus de monde.

Jonathan Amorim, membre du nouveau comité du Team Haut-Lac.

D’autres clubs organisent également des entraînements de détection pour les filles, exemple demain mercredi à Collombey. Ou encore le FC Monthey qui met sur pied deux journées de détection les 7 et 14 juin.

XB