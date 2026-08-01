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Le FIFALP signe une édition record aux Diablerets, un film indien décroche le Grand Prix

Le Festival international du film alpin des Diablerets a attiré plus de 15’000 visiteurs cette année, un record pour la manifestation qui vivait sa 57ème édition. Le jury a récompensé un documentaire indien, tandis que deux productions suisses figurent également au palmarès.

Le rideau est tombé le jour de la fête nationale sur une édition historique du FIFALP. Pendant huit jours, plus de 15’000 festivaliers ont pris part à la manifestation des Diablerets, qui a proposé une soixantaine de films venus d’une douzaine de pays. Plusieurs séances ont affiché complet, confirmant l’engouement du public pour un rendez-vous qui mêle cinéma, montagne et réflexion sur les grands défis auxquels les régions alpines sont confrontées.

Le Grand Prix 2026 a été attribué à « Loving Karma », oeuvre indienne des réalisateurs Johnny Burke et Andrew Hinton. Le palmarès met également en lumière le cinéma suisse. Misol-Ha, de Julien Monges, Gaspar Martinez-Aldama et Aleksander Bens, repart avec le Prix de la narration, tandis que Grimper vers la lumière, du réalisateur valaisan Matthieu Fournier et produit par la RTS pour Passe-moi les jumelles, reçoit une mention du jury dans la catégorie « Verticale ».

Au-delà des projections, le festival a proposé des débats, des expositions et les traditionnels Prix du livre de montagne, confirmant sa volonté d’aborder les multiples facettes du monde alpin. Les organisateurs saluent également l’engagement des quelque 180 bénévoles, dont la mobilisation a largement contribué au succès de cette édition.

Le prochain FIFALP est d’ores et déjà fixé du 24 juillet au 1er août 2027.

/LT