Le FIFAD fais son best of à Villars

Le Festival International du Film Alpin des Diablerets est revenu pour un Best of, c’était ce week-end à Villars. Cette première hivernale devrait se pérenniser, au vu du succès que rencontre le FIFAD mais aussi afin de diversifier le public lié à l’évènement.

Pour ce week-end best of, 3 thématiques ont été choisies : la nature, les femmes et la montagne bien sûr. En plus de la projection d’une douzaine de 12 films et d’un ciné-concert, des invités prestigieux ont fait le déplacement. L’occasion pour le public de rencontrer le photographe Yann Arthus-Bertrand, l’alpiniste Sophie Lavaud ou encore le biologiste Ernst Zürcher.