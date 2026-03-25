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Le Festival du Film Vert touchera un large public ce weekend au Kremlin de Monthey

Le Festival du Film Vert revient à la Salle du Kremlin pour sa 11ème édition montheysanne.

De vendredi à dimanche, les spectateurs pourront découvrir cinq documentaires et deux conférences abordant aussi bien les thématiques de la justice climatique, de la pollution que de la beauté de la nature. Alors que les questions écologiques peuvent parfois être anxiogènes, l’événement met cette année l’accent sur des œuvres positives sensibilisant aux questions environnementales.

A l’image du film français « Le Vivant qui se défend » du Youtubeur et réalisateur Vincent Verzat, qui aborde les questions du militantisme et de l’avenir de la planète. Parmi les régions romandes participant au festival, le valais est le troisième canton avec le plus de salles participantes. Carole Morisod, coordinatrice de l’association Festi-Vert.

Cette année encore, le programme devrait attirer 50 à 100 personnes par séance. Une affluence qui ne faiblit pas, de quoi réjouir Carole Morisod.

Au total, près de 500 spectateurs sont attendus ce week-end à la 11ème édition du Festival du Film Vert de Monthey. Au niveau romand, l’événement devrait dépasser pour la première fois la barre des 25’000 participants.

ADC