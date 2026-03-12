RC - Dernières infos

Le Festival des familles, entre amusement et partage

Petits et grands se retrouveront ce dimanche à Evionnaz à l’occasion du Festival des familles. L’évènement, organisé par le Diocèse de Sion depuis plus de 25 ans, offre un cadre de rencontre et d’échange privilégié pour les familles valaisannes.

« L’entité familiale est plurielle », pour Casimir Gabioud, animateur pastoral au sein du service couples et familles du Diocèse, il n’existe pas qu’un seul modèle familial. Il s’agit alors de comprendre les familles dans leur diversité pour pouvoir les soutenir au mieux. En plus d’un travail ordinaire d’accompagnement, des évènements ponctuels, comme ce festival, permettent aux participants d’échanger entre eux, pour mieux aborder les multiples défis de la vie familiale.

En outre, afin que tout le monde puisse profiter de la journée – les enfants y compris – le festival se tient pour la cinquième fois consécutive au Labyrinthe Aventure. Ce décor, en plus d’être ludique, permet au Diocèse de Sion, l’organisateur, de toucher une région plus périphérique, le Bas-Valais, mais aussi d’atteindre un public différent.

Basile Dayer