Le Festival de Femmes Insoumises et Fières en Action a fait vibré le Rocking Chair samedi à Vevey

Le Festival de Femmes Insoumises et Fières en Action ou FFIFA, c’était samedi au Rocking Chair de Vevey. Un événement qui fait la part belle aux femmes artistes de tous les horizons.

La FFIFA, Festival de Femmes Insoumises et Fières en Action a vécu sa 6ème édition samedi au Rocking Chair de Vevey. Cette année c’est le collectif de professionnelles de la culture GLORIA qui est aux commandes de cet événement lequel a lieu en amont de la journée de la Grève des femmes du 14 juin. La FFIFA se veut un lieu d’échange et de partage où le visiteur est invité à participer à des ateliers ou encore à des discussions. Mais l’événement a aussi été créé pour célébrer et soutenir les différentes formes d’expressions artistiques et militantes féministes, car la place des femmes dans les arts n’est pas encore acquise. Maude Paley, membre du collectif GLORIA.