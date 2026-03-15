RC - Dernières infos

Le Festival BD au Château à Aigle a attiré du monde

Le festival BD au Château s’est terminé hier à Aigle sur un succès, malgré la météo parfois capricieuse. Le public s’est rué sur les ouvrages qui révèlent parfois les histoires touchantes de leurs auteurs…

Il était une fois… la jolie aventure d’Ysée en camping-car.

Il était possible de la découvrir lors de la septième édition du festival BD au Château s’est clôturée hier sur une bonne note. Environ 1’500 personnes se sont pressées dans les couloirs du Château d’Aigle ainsi que dans les expositions organisées dans la rue du Cloître. Pas moins de 25 artistes étaient présents pour rencontrer le public et dédicacer leurs œuvres, dont Thierry Capezzone et Yvan Molinaro, auteurs de Petzi en Suisse.

L’occasion de leur demander comment cette aventure a débuté, avec Yvan Molinaro d’abord puis Thierry Capezzone:

De jeunes auteurs étaient présents, à l’image d’Ysée, 10 ans, qui a signé une histoire scénarisée par son papa et dessinée par sa maman Dora Formica – attention émotions ! :

Le livre « Petite main dans grande main » peut se trouver en librairie. Selon son autrice Ysée, il est « très apprécié des enfants ».

Il y avait aussi plusieurs autrices, dont Licia Chery, artiste genevoise, à l’origine notamment des livres pour enfants Tichéri qui est une héroïne afropéenne :