Le FC Monthey enchaîne !

Le FC Monthey s’est imposé 3-1 à domicile dimanche face à La Chaux-de-Fonds. L’équipe s’offre ainsi un deuxième succès consécutif, lui permettant de prendre 9 points de marge sur la zone de relégation de Première ligue.

Après une période compliquée cet automne, animée par les blessures et plusieurs défaites de rang, les Rouges et Noirs semblent enfin sortir la tête de l’eau. Dimanche après-midi, au Stade Philippe Pottier, ils ont été très solide défensivement, ne concédant aucun tir cadré avant la 92e minute. Offensivement, ce fut plus compliqué. Toutefois, les joueurs de Lucien Dénervaud ont su se montrer patients pour passer l’épaule en seconde mi-temps.

Il reste désormais une rencontre aux Montheysans avant la trêve hivernale. Face à Coffrane, le week-end prochain, il s’agira de l’emporter pour définitivement oublier cet automne mitigé.

Basile Dayer