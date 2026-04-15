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Le Dr. Hugo Burgener désigné futur directeur général de l’Hôpital du Valais

Le conseil d’administration a porté son choix sur un profil expérimenté issu du sérail valaisan. Il entrera en fonction le 1er janvier 2027, en remplacement du Prof. Eric Bonvin, qui prendra sa retraite à la fin d’année.

L’Hôpital du Valais a nommé le Dr Hugo Burgener au poste de directeur général. Actuel directeur du Centre hospitalier du Haut-Valais, il succédera au Prof. Eric Bonvin, qui prendra sa retraite fin 2026. Fort d’un parcours mêlant finance, ressources humaines et gestion hospitalière, Hugo Burgener dirige le site haut-valaisan depuis plus de vingt ans.

Le conseil d’administration salue un profil solide, doté d’une vision stratégique en phase avec les défis du système de santé. Sa connaissance fine de l’institution doit permettre une transition rapide et assurer la continuité à la tête du réseau hospitalier cantonal.