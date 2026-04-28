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Le domaine de l’énergie se dote d’un label « Valais »

L’énergie renouvelable du canton du Valais rejoint le label « Valais » à l’instar d’autres produit régionaux certifiés. Porté par les producteurs d’énergie électrique en partenariat avec Valais Walis Promotion et le canton, ce label veut valoriser l’énergie produite localement.

L’électricité d’origine renouvelable produite en Valais rejoint la marque Valais. L’association de producteurs d’énergie électrique, en partenariat avec Valais/Wallis Promotion et le canton du Valais ont annoncé hier matin (lu) la concrétisation du projet de labellisation de l’électricité d’origine renouvelable. L’objectif est de permettre de reconnaître facilement l’énergie produite dans le canton et valoriser l’origine, le savoir-faire et les engagements liés au Valais. En rejoignant la marque Valais, déjà bien établie, et promue par Valais/Wallis Promotion, l’énergie devient le 5ème secteur d’activité qui peut être certifié au même titre que l’agriculture, l’industrie, l’artisanat et les cosmétiques. Pour Franziska Biner, ministre valaisanne de l’énergie cette labellisation ouvre des portes.

La labellisation de l’énergie renouvelable valaisanne répond aussi à une attente des consommateurs comme le précise Stéphane Maret, président de l’association valaisanne des producteurs d’énergie électrique.

Retrouvez également un entretien avec Damian Constantin, directeur de Valais/Wallis Promotion. Il revient sur le rôle et l’engagement de Valais/Wallis Promotion dans cette certification.