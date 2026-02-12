RC - Dernières infos

Le développement autour de la gare de Vevey se poursuit

La Municipalité et les CFF confirment leur volonté commune de conclure un accord pour relancer ce projet d’importance.

En parallèle à l’étude actuelle liée au réaménagement de la place, la création d’un parking public souterrain d’environ 100 places est prévue dans le secteur nord du site, complété par un parc relais d’une cinquantaine de places et des emplacements dédiés aux deux roues. Le projet s’accompagnera également de la construction d’un nouveau bâtiment, destiné principalement à des activités économiques. Les chantiers devraient débuter au plus tôt en 2032.