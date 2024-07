RC - Dernières infos

« Le dessin permet de s’évader et de se reconnecter »

L’école d’art et de dessin « The Art of Gueguel” investit la Casa Nova à Monthey vendredi et samedi prochain.

Une exposition qui permettra aux étudiants de l’école chablaisienne de dévoiler leurs réalisations dans le cadre du nouvel espace culturel et touristique montheysan. Des ateliers seront également proposés afin de découvrir le monde du dessin sous toutes ses formes. C’est aussi l’occasion de se mobiliser pour une bonne cause au profit de l’association «Des dessins contre les bobos». Comme quoi dessin et solidarité font bon ménage comme le confirme les co-fondateurs de l’école « The Art of Gueguel», Julie et Joël Schopfer.

https://desdessinscontrelesbobos.com